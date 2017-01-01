Sivas'a hayvan oteli yapılacak

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SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'ta yeni bir hayvan barınağı ve hayvan oteli yapılması için çalışmalara başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın, Seyfebeli mevkisinde 22 dönüm arazi üzerine yapılacak hayvan oteli inşaatında incelemede bulundu.

Aydın, belediyenin 2005 yılında yaptığı hayvan barınağının bugün ihtiyacı karşılayamaz hale geldiğini, yeni barınak ve hayvan oteli yapımı için ihale sürecinin geçen hafta tamamlandığını aktardı.

Projenin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere 7 milyon liraya mal olacağını bildiren Aydın, "Türkiye'deki birçok barınağı gezerek kendi fikirlerimizi de üzerine ekleyerek çok modern örnek bir hayvan barınağı inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yeni hayvan barınağı ve hayvan oteli için yer seçimi konusunda birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bin tane, tek hayvanlı birimlerimiz olacak, ilaveten hayvan oteli de olacak. Evinde hayvan besleyen vatandaşlarımız kısa süreli tatile gittiğinde belli bir ücret karşılığında hayvanlarını bırakabilecekler. Hayvanlar için içerisinde hastanesi olacak, hem kısırlaştırma hem de sağlıkla ilgili bir sorunu olduğunda kullanılabilecek. Kedi, köpek ve diğer evcil hayvanlar için ayrı birimler olacak, ilaveten dışarıdan gelecek vatandaşlarımız için otoparklar olacak, aynı zamanda gelen vatandaşlarımızın çayını kahvesini içebileceği birimler olacak. Etrafında insanların belli bir süre zaman geçirmesi için yeşillendirilmiş, kamelyaları bulunan alanlar oluşturulacak."

Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ise ihalenin yüklenici firmasının zemin düzenleme çalışmasının ardından inşaata başlayacağını belirtti.