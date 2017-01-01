Kars'taki darbe girişimi davası

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KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanan diğer 19 askeri personel katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde sanıkların savunmalarının alınması işlemi tamamlandı.

Davada tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Harun Yılmaz, savunmasında 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Kıdemli Çavuş Hasan Karaoğlan'ın kendisini cep telefonuyla aradığını ve kışlada alarm verildiğini söylediğini belirtti.

Kışlaya gittiğinde askerlerin içtimada olduğunu ve bazı rütbelilerin de kışlaya telaşlı bir şekilde geldiğini gördüğünü anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ben gittiğimde 4 GZPT uçaksavarları takılmış halde bekliyordu. Bölük komutan vekili beni hazır olan mangaya araç komutanı olarak görevlendirdi. Saat 00.15 sıralarında polis merkezi arkasındaki valilik binası önüne geldik. Muslih İpekliler, bizim olduğumuz yere doğru gelerek terör saldırısı olabilme ihtimali olduğunu ve araçları da yolun ortasına çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapatmamızı söyledi. Burada gelen mühimmatlardan askerlere vermedik, sadece kendimize aldık. Uçaksavar mühimmatları açmadan araca bıraktık."

Yılmaz, cami minarelerinde okunan selalar ve vatandaşların tepkisi üzerine hukuksuz bir iş yaptıklarını anladığını iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada güvenlik önlemi almaya başladık. Yaklaşık 1 saat sonra bizim beklediğimiz yere halk ellerinde ve sırtlarında bayraklarla gelmeye başladı. Cami minarelerinde sela okunuyordu. Halk yanımıza geldi ve 'darbe girişimi var, sizin burada ne işiniz var' diyorlardı. Konunun kanunsuz bir emir olduğunu anladım. Personelin araca binmesini sağladım. Ben de araca binerek oradan ayrıldık. Diğer 4 GZPT ile kışlaya doğru yola çıktık. Tugayın arka tarafından içeri girmeye çalıştık. 2 tank yolu trafiğe kapatmıştı. Harun Doğanay yanımıza gelerek havaya ateş etmemiz emrini verdi. Emri uygulamadık. Daha sonra polisler yanımıza gelerek yolu açtı ve bizim kışlaya girmemizi sağladı."

Tutuksuz yargılanan Uzman Çavuş Mehmet Ali Seki de darbe girişimin yaşandığı 15 Temmuz gecesi öncesinde tugayda terör saldırısı olabileceği şeklinde konuşmalar duyduğunu belirtti. Darbe girişimi gecesini anlatan Seki, şunları ifade etti:

"Kışlada GZBT'ler hazır bekliyordu. Bizi mangalara dağıttılar. Araçlara bindik. Bize boş şarjör dağıttılar. Daha öncesinden terör saldırısı olacağı söyleniyordu. Kışladan çıkarak karakolun olduğu bölgeye geldik. Aracı kaldırıma alarak beklemeye başladık. İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu sokaktan halk bize doğru gelmeye başladı. Kalabalıktan bazıları 'siz kime hizmet ediyorsunuz, kışlanıza dönün' şeklinde tepki gösteriyordu. Muslih İpekliler, geldi ve vatandaşları sakinleştirmeye çalışıyordu. Muslih, GZPT'yi ileriye aldırdı. Daha sonra yaşlı bir amca yanıma gelerek 'o silahla beni mi vurmaya geldin' dedi. Ben de öyle bir şeyin olmadığını söyledim. Daha sonra Hüseyin Yüzbaşı uçaksavarları söktürerek silahları bıraktırdı. Kışlaya geri döndüğümüzde ise Nihat Yarbay bize 'niye geri dönüyorsunuz, görev yerlerinize gidin' diye sert bir şekilde söylemlerde bulunuyordu. Emirleri uygulamadan kışlaya girdik."

Duruşmada, tutuksuz yargılanan Ramazan Tosun, Fahrettin İnce, Emre Ceylan, Engin Okur, Adnan Açıkgöz, Halil Başkara, Güray Ali Ünal da savunmalarını yaptı.

Sanık savunmalarının tamamlandığı duruşma, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.



