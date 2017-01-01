Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Meltem Hocaoğlu, finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde, kadınlar kumite artı 68 kiloda mücadele eden Meltem Hocaoğlu, yarı finalde Ukraynalı rakibi Stepashko Anastasiya'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı.

Aldığı darbe nedeniyle burnunda kanama meydana gelen ve son 1,5 dakika tamponla mücadelesini sürdüren Meltem, karşılaşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok ağır bir maçtı. Üst kilolarda bu tür darbeler sık sık oluyor. Bu sefer de maçın başında denk gelmesi kötü oldu fakat hocalarım ve arkadaşlarımın desteğiyle üstesinden geldim." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha yeni başlıyoruz, önümüzde çok final olacak." diyen milli karateci, final karşılaşması için vatandaşlardan destek istedi.

Avrupa şampiyonluğu için 6 Mayıs Cumartesi günü tatamiye çıkacak olan Meltem Hocaoğlu, finalde Fransız Anne Laure Florentin ile karşılaşacak.