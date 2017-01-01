Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım, Kepez Devlet Hastanesi'nde göreceği fizik tedavinin ardından yaşıtları gibi park ve bahçelerde oyun oynayabilecek.

Özge Yıldırım, babası Ali İhsan Yıldırım ile Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki evinden Kepez Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile alınarak Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada hastanenin başhekimi Opr. Dr. Adil Gökmen tarafından karşılanan minik Özge, hastanenin fizik tedavi rehabilitasyon merkezine alındı.

Burada doktorlar tarafından ilk kontrolü yapılan Özge'ye fizik tedavi uygulandı. Özge'nin protez ayağını da inceleyen doktorlar, bu cihazın diğer ayağına göre biraz kısa kaldığını belirleyerek yeni bir protez alınacağını belirtti.

Hastanenin başhekimi Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özge'nin proteze uyumu noktasında sıkıntı olduğunu belirtti. Proteze uyumu için rehabilitasyon hizmeti vereceklerini anlatan Gökmen, Özge'nin her gün evinden alınarak merkeze getirileceğini kaydetti.

Küçük Özge'nin protezinde revizyona ihtiyaç olduğunu dile getiren Gökmen, "İnşallah Özge'yi bir ay gibi kısa bir süre içerisinde protezle daha rahat hareket edebilen, parkta, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynayabilen bir çocuk konumuna getireceğiz. Yürüme hareketleri başlayan çocuklarda protez uygulamaları önemli. Protez konulacak alanı da Özge'nin iyi. Küçük dokunuşlarla başarılı sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Baba Ali İhsan Yıldırım ise kızı rahat bir şekilde yürüyebileceği için mutlu olduğunu ifade etti. Özge'nin artık daha iyi şartlarda fizik tedavi göreceğini anlatan Yıldırım, "Birçok kişi aradı. Herkesten Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız da ilgilendi. Kendisiyle görüştük. Dertlerimizi anlattık. Çok sağ olsun. Cumhuriyet Başsavcılığından da aradılar. Evrakımızı teslim edeceğiz ve inşallah hukuk mücadelemiz yeniden başlayacak." diye konuştu.

Bir baba olarak kızı için mücadele ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kuruyan dal kabuğu adeta yeniden yeşerdi. Sesimizi Türkiye duydu. Özge de mutlu. Ben belli bir noktaya kadar getirdim. Doktor arkadaşlar daha da iyi noktaya getirecektir." dedi.

-Sağlık Müdürü Hülür'den açıklama

Öte yandan, Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de Anadolu Ajansı tarafından servis edilen haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılının ocak ayında 6,5 aylık doğan Özge Yıldırım'ın, özel hastanede konulan protein C-S hastalığı sonrasında gelişen bir patoloji sonucu sol ayağının Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kesildiğini anımsattı.

Baba Ali İhsan Yıldırım'ın 17 Ocak 2014 tarihinde müdürlüklerine verdiği dilekçe üzerine inceleme başlatıldığını bildiren Hülür, Sağlık Bakanlığı başdenetçisi tarafından yürütülen inceleme raporunun yine aynı yıl içerisinde Denetim Hizmetleri Başkanlığına sunulduğunu vurguladı.

Hülür, inceleme ve uzman görüşü raporuna göre, "Özge Yıldırım'ın organ kaybına neden olan süreçte uygulanan tedavilerin, usul ve fenne uygun olduğu, tıbbi gereklerin yerine getirildiği, herhangi bir görevlinin olumsuz sonuç doğuracak bir ihmali, tedbirsizliği bulunmadığı, bu hususta özel hastane ve görevli personel hakkında herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı" kanaatine varıldığını ve bu bilginin de baba Yıldırım'a bildirildiğini aktardı.

- "Büyükşehir Belediyesi, rehabilitasyon hizmeti verecek"

Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılının mart ayında konuyla ilgili ikinci bir başdenetçi görevlendirildiğini, baş denetçinin tetkik ve incelemeleriyle aynı zamanda uzman görüşü de alınarak aynı netice ve kanaate ulaşıldığına dikkati çeken Hülür, şunları kaydetti:

"Dün servis edilen Özge Yıldırım hakkındaki haber üzerine baba Ali İhsan Yıldırım ile telefonla görüşülerek bilgi alınmıştır. Bu görüşmede babanın talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturmanın yeniden açılması ve hastanenin cezalandırılması yönünde olduğu anlaşılmıştır. Baba Ali İhsan Yıldırım'ın halen devam eden iddiaları ve talebi üzerine elinde bulunan mevcut kayıtlarıyla müdürlüğümüze başvurması söylenmiş ve davet edilmiştir. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kendilerini ziyaret ettiğini ve rehabilitasyon hizmetini oradan alacaklarını belirterek kurumumuzdan böyle bir talebi olmadığını ifade etmiştir."

Hülür, sol ayağına protez takılan ve yaşamını bu şekilde sürdüren Özge Yıldırım'ın ihtiyaç duyduğu tüm sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon sürecinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlardan sağlanacağını belirtti.



