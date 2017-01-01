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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel, Gürcistan’da üretimin yok denecek kadar az olduğunu belirterek, "Neredeyse her şeyi ithal ediyor. Bu nedenle uygun fiyat şartıyla Gürcistan'a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün." dedi.

Şengel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın yeni pazar arayan ihracatçılar için uygun ülke olduğunu söyledi. Komşu ülkelerle bölgesel ticaretin önemli olduğuna işaret eden Şengel, "Yakın komşumuz Gürcistan'da bu anlamda enerji, ulaşım ağları için stratejik konuma ve kalkınma potansiyeline sahip büyüyen bir pazar." diye konuştu.

Gürcistan'ın alan ve nüfus bakımından küçük bir ülke olduğuna ancak büyük fırsatları barındırdığına dikkati çekerek, Gürcistan’da üretimin yok denecek kadar az olduğunu, neredeyse her şeyin ithal edildiğini söyledi. Şengel, "Bu nedenle uygun fiyat şartıyla Gürcistan'a iğneden ipliğe her şeyi satmak mümkün." ifadelerini kullandı.

Şengel, Gürcistan ekonomisinin giderek geliştiğini belirterek, dışarıya açılmak isteyen ve yakın pazarda yatırım yapma düşüncesinde olan firmalar için Gürcistan'ın uygun pazar olduğunu dile getirdi.

Gürcistan pazarıyla ilgili ortaya çıkan fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkati çeken Şengel, "Gürcistan, tüketim malı ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak durumundadır. İki ülke arasında son yıllarda ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususundaki isteklilik, iki ülkenin kültürel benzerliklere sahip olması, taşıma maliyetlerinin düşük olması gibi unsurlar bölge iş adamlarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır." diye konuştu.

Şengel, Gürcistan pazarındaki rekabet koşullarının analizi ve bölge iş adamları ile ilgili kurum ve kuruluşların istifadesi amacıyla DAİB tarafından '"Gürcistan Hedef Pazar-Ürün Analizi" çalışması yaptıklarını aktaran Şengel, şunları kaydetti:

"Ülkemizden 2011-2016 yılları arasında Gürcistan'a gerçekleştirilen ihracat kalemleri, Türkiye'nin Gürcistan’da avantaj sağlayan ürünleri, bölgemizden Gürcistan'a yapılacak ihracatın arttırılması, yeni ihracat kalemlerinin oluşturulması amacıyla belirlenen potansiyel sektörlerde yer alan hedef ürünlerde, senaryo çalışması ve analizler yer almakta. Bu kapsamda incelemeler yapılarak, sektör bazında ihracat potansiyeli taşıyan üst ve alt ürün guruplarında et ve süt, işlenmiş gıdalar, boya sanayi, kozmetik, inşaat malzemeleri, otomotiv, medikal, mobilya, tekstil, aydınlatma gibi ürünle ilgili analiz ve öngörü çalışması yapıldı."