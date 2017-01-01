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Kars'ta araziye döşenmiş iki el yapımı patlayıcı ele geçirildi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:03
Kars'ta araziye döşenmiş iki el yapımı patlayıcı ele geçirildi

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda araziye döşenmiş iki el yapımı patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kağızman ilçesi kırsalında 28 Nisan-3 Mayıs arasında operasyonlar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Bölgede yürütülen yoğun operasyonlar kapsamında bölücü terör örgütüne ait çok sayıda barınak ve sığınak tespit edilerek imha edildiği belirtilen açıklamada, aramalarda araziye gizlenmiş vaziyette 3 uzun namlulu silah, şarjör, el telsizleri, el bombası, araziye döşenmiş ve patlamaya hazır 2 el yapımı patlayıcı, 15 elektronik patlatma düzeneği, patlayıcı madde yapımında kullanılan 600 kilogram amonyum nitrat, pil, akü, tüp, kablo ve 6 radyo frekans alıcısı ele geçirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, asli vazifesi olan tüm vatandaşların emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında son bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele faaliyetlerine kesintisiz olarak devam edeceği vurgulandı.

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