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GAZİANTEP (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Orhan Yeğin, "Ne kadar yasa çıkartırsak çıkartalım, ne kadar tartışırsak tartışalım yaşanan sorunları ne yazık ki bugünden yarına çözmek mümkün olmuyor. O yüzden daha çok çalışıp daha bilinçli olmak zorundayız." dedi.

Yeğin, Gaziantep Şehitkamil Kongre Merkezinde düzenlenen 31. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliklerinin açılışında yaptığı konuşmada, insan sağlığı ve güvenliğinin her dönemin ön öncelikli konularından olduğunu, bu nedenle "insanı yaşat ki devlet yaşasın" bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

İnsanı yaşatan, sorunlarını önceliği haline getiren, ayağa kaldıran, huzurunu sağlayan bir anlayışla ilerlemek zorunda olunduğunu belirten Yeğin, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasalar çıkardığını anımsattı. Yeğin, "Ne kadar yasalar çıkartırsak çıkartalım, ne kadar tartışırsak tartışalım yaşanan sorunları ne yazık ki bugünden yarına çözmek mümkün olmuyor. O yüzden daha çok çalışıp daha bilinçli olmak zorundayız. Denetimlerimizi yapacağız." diye konuştu.

Yeğin, iş sağlığı ve güvenliğinde daha iyi yerlere gelebilmek için küçük yaşlardan itibaren bu kültürü yaymak gerektiğine işaret etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Temsilcisi Numan Özcan da mesleki eğitimin iş güvenliğindeki önemine dikkati çekti. Özcan, bu alana daha fazla ağırlık verilerek sorunların giderilmesine katkı sağlanabileceğini söyledi.

ILO tahminlerine göre her yıl meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucunda dünyada 2,3 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Özcan, işle ilgili kazalar ve sonuçlarının iyi anlaşılması gerektiğini, bu yüzden ILO verilerinin öngörü sağlayabileceğini ifade etti.

- Hak-İş Başkanı Arslan

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Gaziantep ve bölgesinin, hemen yanında ciddi sorunlar olmasına rağmen doğru yolda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Gaziantep'in 600 bin civarında Suriyeli'ye kucak açtığını hatırlatan Arslan, bu gibi kentlerde sığınmacıların çalışma izinlerinin alınarak çalıştırılması konusunda daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.

- Diğer konuşmacılar

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının ardından kentte 3,5-4 ay içinde ilave 15 bine yakın insanın iş hayatına dahil olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, her işverenin işçisini kendisine verilen emanet olarak görüp, ona göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye'nin çalışmaktan başka çaresinin olmadığını, bu yüzden beşeri sermayesinin güvenliğini sağlayarak ilerlemeyi hızlandırabileceğini ifade etti.

Organizasyonun Gaziantep'te yapılmasının önemine işaret eden Şahin, Anadolu'da bu konuların daha fazla konuşulmasıyla yaşanan sorunların daha fazla gündeme gelebileceğini, çözüm önerilerinin de daha fazla akılda kalabileceğini kaydetti.

Şahin, koruyucu ve önleyici çalışmaların artırılmasıyla büyük sorunların önlenebileceğini, can gitmeden önlemlerin daha az maliyetlerle alınabileceğini, böylelikle de insanların daha huzurlu, güvenli ve mutlu olacağını söyledi.