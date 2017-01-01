Kayseri'de kültür sanat

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, "Saat 01.55" ile "Küskün Yaz ve Mevsimler" adlı oyunlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında, "Saat 01.55" adlı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.
Tiyatro Retorik tarafından sahnelenen oyun, evliliklerinde problem yaşayan bir çiftin hikayesini anlatıyor.
Şirin Gedikli'nin yazdığı, Ali Yaylı'nın yönettiği oyunda, Ayça İnci "Şinaz" ile Hakan Bilgin "Feridun" karakterlerini canlandırıyor.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda 6 Mayıs'ta saat 20.00'de sahnelenecek oyun, ücretsiz olarak izlenebilecek.
Tiyatro Retorik, 7 Mayıs'ta ise "Küskün Yaz ve Mevsimler" adlı oyunu sahneleyecek.
Şirin Gedikli tarafından yazılan ve yönetilen oyun, Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'nda 12.00 ve 15.00 saatlerinde ücretsiz olarak izlenebilecek.