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Delil yetersizliğine kriminal yetişti

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:12

EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı, delil yetersizliği nedeniyle işlem yapamadığı şüpheliyi, olay yerinde bulunan izmaritten elde ettiği delille göz altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Meriç Nehri'ndeki bir adacıkta boyları yer yer 1 metreyi aşan 425 kök Hint keneviri tespit edildi.

Jandarma ekipleri, keneviri ektiği değerlendirilen şüpheli hakkında delil yetersizliği nedeniyle işlem yapamadı. Daha sonra kenevirlerin imhası sırasında adacıkta bulunan sigara izmaritleri kriminal laboratuvarında incelendi.

İnceleme sonucu sigara izmaritindeki izlerin, jandarmanın şüphelendiği H.E.Ç'ye ait olduğu belirlendi.

Suçu delillendirilen zanlı H.E.Ç, gözaltına alındı.




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