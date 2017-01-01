"Kömüre Giden Demiryolu" projesi

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BARTIN (AA) - Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan "Kömüre Giden Demiryolu" projesinin tanıtımı niteliğindeki "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" adlı çalışma kapsamında, Bartın'ın Amasra ilçesinde gezi düzenlendi.

Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin mevcut turizm ve kültür değerlerini halihazırdaki tren yollarıyla bütünleştirerek turizm koridoru oluşturulması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, turizm acentesi temsilcileri, gazeteci ve akademisyenlerden oluşan heyet, ilçede incelemelerde bulundu, tarihi mekanlar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Müzesi, Amasra Kalesi, Çekiciler Çarşısı, Bedesten ve Roma Köprüsü gibi yerleri gören heyete, danışmanlar tarafından kentin turizm destinasyonları anlatıldı.

- "Tarihi ve kültürel değerleri ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz"

Proje danışmanı Ekrem Murat Zaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" isimli çalışmayla ülkeyi kalkındırmak amacıyla kurulan demiryolu güzergahlarındaki tarihi ve kültürü ortaya koymayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin tanıtımına, ülkedeki tur rehberleri ve turizm şirketlerine Batı Karadeniz Bölgesi'ni tanıtarak başladıklarını aktaran Zaman, "Bölgenin 4 bin yıllık tarihiyle Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden Amasra'ya kadar uzanan ve Karabük'ü de içine alan büyük Zonguldak'ı hedef aldık çünkü Cumhuriyetten önce ve sonra kömür havzasına yapılan bütün yatırımlar, bütünleşerek bir kömür havzası haline gelmiş. Projeyle de Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin tarihini, kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı amaçladık." diye konuştu.

Acente temsilcileri, gazeteci ve akademisyenlerden oluşan heyetle ilk olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulunduklarını, Filyos havzasının ardından da üçüncü gün Amasra'ya geldiklerini dile getiren Zaman, buradan Zonguldak ve Ereğli'yi gezerek çalışmanın ilk etabını tamamlayacaklarını anlattı.

Zaman, "Biz, Zonguldak, Bartın ve Karabük'ü içine alan eski büyük Zonguldak'ın tamamını tanıtmak istedik. Biz burada bir adım atmış olduk. Turizm şirketlerinden gelecek talepler doğrultusunda çalışmalar sürecek. Amacımız, demiryolu rayları üzerinde kurulmuş sanayi tesislerinin ve demiryolunun turizm potansiyelini ön plana çıkararak bölgenin tarihini ve bu tarihin oluşturduğu kültürü turizm yoluyla pazarlamanın yollarını aramaktır. Bunun için de ilk olarak 4 günlük bir programla Türkiye'nin turizm uzmanlarına bu bölgeyi tanıtmayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

BAKKA tarafından resmi internet sitesinden yayınlanan proje raporuna göre, "Kömüre Giden Demiryolu-Tren Turizmi Projesi’ ile Zonguldak'ta sadece madencilik ve buna bağlı olarak gelişen sanayi kültürü kullanılarak Karabük ve Bartın illeri bir bütün olarak değerlendiriliyor. Bölgenin mevcut turizm ve kültür potansiyeli ile ihtiyaçlarının ortaya konulup ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda bölge için belirlenecek önceliklerin hayata geçmesi sağlanacak proje kapsamında turizmin sağlayacağı istihdam olanaklarının artırılması ve bölgenin ekonomik olarak kalkınması da hedefleniyor.

Zonguldak, Karabük ve Bartın illerindeki turizm potansiyelini oluşturan öğelerin saptanarak mevcut tren yollarının kullanılabilirliğini ölçmek ve yeni turizm yolları oluşturmak amacıyla çalışmaların da yürütüldüğü projeyle bölgenin tarihi, doğası, madencilik kültürü, örf ve adetlerinden yola çıkılarak bölgeye gelecek ziyaretçiler için bir gezi güzergahı oluşturuldu. Tren yollarıyla bütünleştirilmiş, bir turizm koridoru oluşturularak alternatif bir turizm güzergahı ortaya konuldu.