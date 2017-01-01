Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, örgütün Kanun Hükmünde Kararname'yle kapatılan okul ve dershanesinde çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında öğretmen, muhasebeci ve okul çalışanlarının da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında bir kişi ise aranıyor.