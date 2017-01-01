Antalya'da FETÖ sanığı eski komutanların yargılandığı dava

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda görülen duruşmada, sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, sanıklar ve avukatları ile yakınları hazır bulundu.



Sanıklardan Metin Karagöz ifadesinde, 15 Temmuz 2016'da Burdur'da görev yaptığı birliğin sancak devir teslim törenine katıldığını, Mustafa Kaya'nın da törende hazır bulunduğunu, sonrasında tatil yapmak için ailesiyle Antalya'ya geldiğini ifade etti.

- "Bana bilgisayar oyunu gibi geldi"

15 Temmuz 2016 tarihinde ailesiyle dondurma yemek için Işıklar Caddesi'nde bir yere gittiklerini ve kızının saat 23.00'de telefondan kendisine bir şeyler gösterdiğini dile getiren Karagöz, "Kızım kendi cep telefonundan Boğaz Köprüsü'ndeki olaya ilişkin görüntüyü bana gösterdi, bana bilgisayar oyunu gibi geldi, kızım bana askerlerin polislere ateş ettiğini söyledi. Ben de kendisine 'Böyle şey olmaz, askerler polise neden ateş etsin?' diye cevap verdim." dedi.

Karagöz, Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Erkan Başkanı Albay Mehmet Ateş'in tahminen 23.15-23.20 sıralarında kendisini telefonla arayarak, isminin sıkıyönetim komutanı olarak geçtiği bilgisini verdiğini belirtti.

Bunun üzerine ilgili Tugay Komutanı Mustafa Kaya ile valilik konutuna geçtiğini kaydeden Karagöz, konutta Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Karakaya, Adnan Tabar, Cevdet Kayafoğlu, İl Jandarma komutanı Ahmet Yurdagül ve Emniyet Müdürü Cemil Tonbul'un bulunduğunu anlattı.

Karagöz, Vali Karaloğlu'nun kendisini kastederek, "Arkadaşımızı Antalya sıkıyönetim komutanlığına yazmışlar." Ahmet Yurdagül'ü de kastederek, "Bu arkadaşımızı da Tunceli bölge jandarma komutanı olarak atamışlar." dediğini aktardı.

- Vali konutunda gözaltına alındı

Vali Karaloğlu'nun kendisinden ve Ahmet Yurdagül'den halkı rahatlatmak için basın açıklaması yapmalarını istediğini anlatan Karagöz, şöyle devam etti:

"Antalya'da askerlerin kışlasında olduğunu açıklamamızı istedi, darbe girişimine iştirak edilmediğini hiçbir olayın olmadığını açıklamamızı istedi. O sırada Mustafa Kaya, üstlerimizden izin almadan basın açıklaması yapamayacağını söyledi ve Kolordu Komutanıyla bu konuyu telefonda görüşmek için odadan dışarı çıktı, bir müddet sonra geri geldi. Daha sonra Mustafa Kaya, Vali Bey'e, 'Sayın Valim siz basın açıklamasını yapın, biz de askerler olarak aynı karede bulunalım, bu şekilde bir görüntü verelim' dedi. Mustafa Kaya, askerler dahil odadaki herkesin açıklama sırasında bulunmasını kastediyordu, Mustafa Kaya odaya girdiğinde telefonda kiminle görüştüğünü söylemedi, sabaha kadar ben Vali Bey'in odasındaydım, olayla ilgili gelişmeleri takip ettik. Ben 08.30-09.00 saatlerinde Vali Bey'in konutunun bahçesinde gözaltına alındım."

- Başsavcı Solmaz'dan sıkıyönetim direktifi sorusu

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın, sıkıyönetim direktifini hazırlayan kişileri tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Karagöz, Türk Silahlı Kuvvetlerinde birçok görevde yer aldığını ama sıkıyönetim direktifini hazırlayanlardan hiç kimseyi tanımadığını ileri sürdü. Karagöz, sıkıyönetim direktifini de kabullenmediğini iddia etti.

Sanık Karagöz, Başsavcı Solmaz'ın aramalar sırasında bulunan bir flash bellekte terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğrafın bulunması ile ilgili sorusu üzerine de şu şekilde savunma yaptı:

"Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait fotoğrafı ben yüklemedim, askeri ve sivil arkadaşlarımla bilgi alışverişinde bulunuyoruz, fotoğraf flash bellek alışverişi sırasında belleğe yüklenmiş olabilir. Bilerek kaydettiğim bir fotoğraf değildir, benim 7-8 flash belleğime el konuldu, yazı, makale veya fotoğrafı flash bellekle paylaşıyordum. Askeri birlik içerisine flash bellek sokulmaz, askeri bilgisayarların USB girişleri kapalıdır. 7-8 flash belleği kendi evimde ve şahsi işlerimde kullanıyordum. 28 Şubat'tan kalan ve 28 Şubat darbe girişimini çağrıştıran bir fotoğraf, okumuş olduğum bir yazıdan kalmıştır."

Mahkeme heyeti, diğer sanık Mustafa Kaya'nın da dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Antalya'da, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz 2016 tarihinde dönemin Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon Komutanı ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya tutuklanmıştı.



İddianamede üç eski komutan hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üyelik", "askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.