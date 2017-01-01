"1915 olayları Türk halkına karşı kullanılan propagandadır"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Alman Siyaset Bilimci Dr. Christian Johannes Henrich, "Türkiye'nin dışında tüm dünyanın sözde Ermeni soykırımını kabul ettiğinin söylüyorlar. Ancak yalnızca 23 devlet bu iddiaları kabul etti. Bu da dünyanın yüzde 10'luk bir kesimi demek. 1915 olayları yani bu iddialar sadece Türk halkına karşı kullanılan bir propaganda aracıdır." dedi.

Henrich, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesince Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi'ndeki açılış oturumunda yaptığı sunumda, sözde Ermeni soykırımı iddialarına değindi.

Almanya'nın sözde Ermeni soykırımına tek taraflı baktığını, bunun da ülkede büyük bir problem oluşturduğunu dile getiren Henrich, 1915 olaylarının uluslararası platformlarda çarpıtıldığını vurguladı.

Henrich, 1915 olaylarının soykırım olmadığını söylediğinde meslektaşlarının sanki "Nazi soykırımı olmamış" diyormuş gibi tepki gösterdiğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin dışında tüm dünyanın sözde Ermeni soykırımını kabul ettiğini söylüyorlar. Ancak yalnızca 23 devlet bu iddiaları kabul etti. Bu da dünyanın yüzde 10'luk bir kesimi demek. 1915 olayları, yani bu iddialar sadece Türk halkına karşı kullanılan bir propaganda aracıdır."

Ülkelerin verdiği siyasi kararların hiçbir zaman bilimle bağlantılı olmadığını aktaran Henrich, şunları kaydetti:

"Mesela Nazi Almanyasında Yahudilerin insan olmadığı iddia edildi ama bunun biyolojiyle ya da herhangi bilimsel bir şeyle bağlantısı var mı? Bu sözde soykırımı kabul eden ülkeler arasında sadece Lübnan'ın büyük bir kısmı Hristiyan değil. Onun dışında diğerleri Hristiyan. Avusturya açısından bakarsak hala 'Osmanlı, Viyana kapıları önünde' diye bir düşünce var. Bir başka problem de Türkiye'nin 1960'lı yıllarda Almanya'ya gönderdiği işçilerdir. Bu durum onlar için kabul edilir gibi değildi."

- "Fransa, Cezayir'de katliam yaptı ama bunu kabul etmiyor"

Henrich, Avusturya ve Almanya'nın sadece Yahudi soykırımını kabul ettiğine, ancak bu ülkelerin Namibya'daki soykırımı reddettiğine dikkati çekti.

Yunanlıların Kıbrıs'ta "Türk katliamı" yaptığını söyleyen Henrich, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm dünya bunu seyretti. Ancak Yunanlılar bunu soykırım olarak kabul etmedi. Fransa, Cezayir'de katliam yaptı ama bunu kabul etmiyor. Bunlar sözde soykırım hakkındaki belgeleri dahi yayınlamıyorlar. Hocalı katliamı da aynı şekilde oldu. Tüm dünya Türklerin katledilişini BBC üzerinden izledi. 25 yıl geçmesine rağmen hala hiçbir şey söylenmedi."

Kongreye, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.