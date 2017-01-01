"Havuz sistemindeki" kadınları beğenmeyince ByLock'u silmiş

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan eski memura 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık A.D. ile avukatı katıldı.

Sanık A.D. savunmasında, 2012'de Milli Savunma Bakanlığına bağlı bir işletmede veznedar olarak işe başladığını, 29 Temmuz 2016'da da açığa alındığını belirtti.

Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Serhat Dershanesi'ne 2004'te gittiğini ifade eden A.D, sınav soru kitapçığı verdiği için de Zaman gazetesine abone olduğunu söyledi.

Tutuklu sanık A.D, 2014 yılında bir kitapçıda karşılaştığı dershaneden öğretmeni M.S'nin, bekar olduğunu öğrenince bu konuda yardımcı olacağını söylediğini belirtti. M.S'nin kendisini dershaneye davet ettiğini anlatan A.D, şunları kaydetti:

"Serhat Dershanesi'nde tanıştığım Yasin isimli kişi memur olduğumu öğrenince 'bayanlardan oluşan havuz sistemi olduğunu' belirterek telefonuma ByLock yükledi ve bu program üzerinden bayanların fotoğraflarını göndereceğini söyledi. 2 ay içerisinde 3 bayan resmi gönderildi. Adayları beğenmeyince programı sildim. 2015 Aralık ayında yükledikleri programı 2016 Ocak ayında telefondan kaldırdım. Bu programı örgütün suç işlemek için kullandığını bilmiyordum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan sanığa 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.