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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş finale yükseldi.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde, erkekler kumite 84 kiloda mücadele eden son Avrupa şampiyonu milli karateci Uğur Aktaş, eleme müsabakalarına başarılı bir başlangıç yaptı.

Milli sporcu, ilk mücadelesinde İtalyan Nello Maestri'yi, çeyrek finalde de Hollandalı Timothy Petersen'ı yenerek yarı finale çıktı.

Yarı finalde 2015 dünya üçüncüsü Alman Noah Bitsch ile karşılaşan Uğur, rakibini hakem kararıyla 5-0 mağlup ederek altın madalya için mücadele etmeye hak kazandı.

Karşılaşma sonrası AA muhabirine açıklama yapan milli karateci, Türkiye'de düzenlenen şampiyonada finale çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Geçen yıl Avrupa şampiyonu olduğunu hatırlatan Uğur Aktaş, "Bu sene de unvanımı korumak için yarıştım. Çok şükür finale kaldım. Şimdi sırada şampiyonluk var. İnşallah yine ülkeme altın madalya kazandırırım." diye konuştu.

Avrupa şampiyonluğu için 6 Mayıs Cumartesi günü tatamiye çıkacak olan Uğur, finalde Makedon Berat Jakupi karşısında ter dökecek.