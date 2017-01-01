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ERZİNCAN (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Üniversiteler Kervanı'nın 36. durağı Erzincan oldu.

Erzincan Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen panelde, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Dünya Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, komisyon genel koordinatörü Faruk Murat Özbay, komisyon planlama koordinatörü Teoman Güray, komisyon üyeleri Semra Demirer, Sevim Güllü ile Remzi Yılmaz hazır bulundu.

Panel öncesinde Dünya Fair Play Karikatür Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, TMOK tarafından, Erzincan'da fair play'e katkı sağlayan 10 kişiye madalya ve belgeleri sunuldu.

EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özel, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da fair play'e çok ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, TMOK yönetimine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

EÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde konuşan Erdoğan Arıpınar, 1960'da Erzincan'da yedek subay askerlik döneminde öğretmenlik yaptığını, 50 yıl sonra burada öğrencilerle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Geliş amaçlarının fair play'i anlatmak olduğunu anlatan Arıpınar, "Çünkü Türkiye'de fair play çok söyleniyor ama tam anlatılmıyor. Fair play bir yaşam tarzı, bir büyük düşünce. Fair play, o anda vicdanınızın sesini duymak demektir. Para, pul, madalya, hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Halka ve millete verdiğiniz sözü düşünüyorsunuz. Her şeyi unutuyorsunuz, ölüm bile hikaye geliyor. Fair play bu." dedi.

Paneli, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Osman Alanur, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu da izledi.