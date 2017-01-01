Adana'da 6 kişinin öldüğü evi sahibi satacak

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ADANA (AA) - Adana'da aralarında emekli Vali İsmet Metin, eşi ve kızının da olduğu 6 kişinin cesedinin bulunduğu merkez Seyhan ilçesindeki evin sahibi, olayın yaşandığı apartman dairesini satacak.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki apartmana gelen Biricik, evin son durumuyla ilgili polislerden bilgi aldı.

Polislerin eve girmesine izin vermediği Biricik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülen Denizhan Dener'in yaklaşık 2 yıl önce daireyi kiraladığını söyledi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Biricik, şöyle konuştu:

"Denizhan Dener çok efendi bir çocuktu. 2 yıl önce evi kiralamıştı. Kirasını ödüyordu. Biz de şaşırdık, böyle bir şey yapacak insan değildi. Kız arkadaşı vardı onu biliyorum ama geri kalan kısmını bilemeyiz. Annem olaydan sonra eve gelmiş, her yer kan içindeymiş zaten. Biz artık evi satacağız. Bu saatten sonra burada oturacağımızı da zannetmiyorum."

Seyhan ilçesinde dün akşam Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti. Evin kapısının açılmaması üzerine savcılıktan izin alınmış, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yardımıyla kapı kilidi kırılarak içeri girilmişti. Evde 6 kişinin cesetlerinin bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderilmişti.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede cesetlerin emekli Vali İsmet Metin, eşi Nurşen ve kızı Senem Metin ile Denizhan Dener, halası Gönül Cengiz ve kuzeni Suphi Cumhur Cengiz'e ait olduğu belirlenmişti. Nurşen Metin'in yeğeni Denizhan Dener'in kız isteme meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ileri sürülmüştü.