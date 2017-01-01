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Görevlendirme yapılan belediyeler

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:47
Görevlendirme yapılan belediyeler

MARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, askere gidecek gençlere hediye paketi dağıtıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında belediye bünyesinde kurulan mardinmasa, vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Vatandaşın sorunlarını yerinde inceleyen mardinmasa ekipleri, askere gidecek gençleri evlerinde ziyaret ederek, belediyenin hazırlamış olduğu "asker uğurlama hediyesi"ni takdim ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, kaliteli hizmet sunmak için 6 aydır güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Askere giden gençleri unutmadıklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"Bizler her gencin askere gitmesini önemli gören bir milletiz. Vatanımıza borç saydığımız askerliği ise en anlamlı şekilde yaşarız. Ailelerimiz de vatan nöbetine gönderdiği çocuklarını uğurlarken özel bir çaba içine girer. İşte biz de belediye olarak kınalı kuzularımızı askere yollamadan önce yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Onları belediye olarak bizler de uğurluyor ve hediyelerini veriyoruz. Bu vesileyle vatan görevine giden tüm Mehmetçiklerimize görevlerini sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmelerini diliyoruz."

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