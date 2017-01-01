Bitlis'te FETÖ'nün darbe girişimi davası

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sözde "sıkıyönetim komutanı" olarak listede adı bulunan dönemin 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Arif Settar Afşar'ın da aralarında olduğu rütbeli 5 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Bitlis 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Arif Settar Afşar, eski kurmay başkanı Ercüment Takır, eski lojistik şube müdürlüğünden sorumlu binbaşı Akın Cellat, eski harekat ve eğitim şube müdürü yüzbaşı Halis Işıklı ile sanık avukatları hazır bulundu.

Önceki duruşmada serbest bırakılan eski istihkam şube müdürü Taner Öztürk ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer, 15 Temmuz gecesi konutundayken Afşar'ın kendisini arayarak 'acil durum olduğunu ve hemen makamına geçmesini söylediğini' belirtti.

Makamına geçtikten sonra Afşar'ı arayarak "Terörle mücadele konusunda bir durum mu var?" diye sorduğunu aktaran Gezer, "Bana, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu, kendisinin de il genelinde sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirildiğini söyledi. Afşar, beni merkez ilçe, ilçe jandarma komutanlarını da ilçelerinin sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirdiğini, görev yerlerinden ayrılmayarak emir ve talimatlarını beklememizi istedi. Ancak Afşar'a bunun uygun olmadığını söyleyerek telefonu kapattım. Ardından ilçe jandarma komutanlarını arayarak tugaydan verilen emir ve talimatların yerine getirilmemesi yönünde emir verdim." diye konuştu.

Afşar'ın bir süre sonra yine kendisini arayarak operasyon için Hizan kırsalında bulunan Jandarma Özel Harekatın (JÖH) 2 timini gerektiğinde kullanmak üzere il merkezine çekmesini istediğini anlatan Gezer, mahkeme heyetine şu bilgileri verdi:

"Durumun farkına vardıktan sonra telefonu kapattım. Kolordu komutanı da beni arayarak 'Yanlış anlaşılacağı için timlerin Tatvan merkezinden geçmemesini, Yolalan Jandarma Komutanlığında bekletilmesini ve kanunların emrettiği gibi davranılması gerektiğini söyledi. Afşar ayrıca ilçedeki yetkilileri tugayda toplamak için çaya davet ettiğini, benim de ilçe jandarma komutanlarını arayarak yöneticilerin ilçelerdeki kışlalara çağırmaları için emir vermemi istedi. Bunun uygun olmayacağını söyleyerek telefonu kapattım."

Tanık olarak dinlenen Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise 15 Temmuz gecesi korumasının yanına gelerek tugaydan kendisinin çaya davet edildiğini söylemesi üzerine Afşar'ı aradığını belirterek, "Afşar, beni, MİT müdürü ve vali yardımcısını durum değerlendirmesi yapmak üzere tugaya çaya davet etti. Kendisine 'hal ortada ve gelmiyoruz' dedim. Bu saatte davetin uygun olmayacağını, bunu kasten yaptığını veya darbeciler tarafından esir alındığını, kendi iradesiyle konuşmadığını kendisine söyledim. 'Herkesin durumdan haberi var sen televizyon izlemedin mi?' diye sorup telefonu kapattım. 'Bize nazik davranarak oraya kapatacaktı' diye yorumluyorum. Çünkü istihbarı bilgiler doğrultusunda Arif Settar Afşar'ın 'sıkıyönetim komutanı' olduğunun bilgisini aldık." şeklinde ifade verdi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, Afşar'ın, diğer sanıklara, kentteki vali yardımcıları, emniyet müdürü, belediye başkanı ve MİT Başkanını kışlaya çağırmalarını, ilçe jandarma komutanlarını da arayarak kaymakam, belediye başkanları ile emniyet müdürlerini kışlalara davet etmeleri yönünde emir verdiği belirtiliyor.