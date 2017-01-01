THY 6. Bursa Bilim Şenliği

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BURSA (AA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "THY Bursa Bilim Şenliği", TÜYAP Fuar Merkezi'nde başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve BTM'nin iş birliği ile düzenlenen şenlik, 4 gün sürecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şenliğin, bilimin konuşulduğu ve bilimsel çalışmaların yapıldığı, Türkiye'nin gururu olan ve her yıl gelişen güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

İlmin perdesinin tekrar Anadolu'dan doğduğunu ifade eden Altepe, "Yüzyıllar önce Batı'ya gönderdiğimiz ilim, onlara öğrettiğimiz ilimler şimdi tekrar burada canlanıyor. Bunun lideri tekrar Türkiye oluyor. Onun için bizlere çok görev düşüyor." diye konuştu.

- BTM'ye 120 trilyonluk yatırım

Bursa'da, BTM'yi kurduklarını, Türkiye'nin her yerinde kurulmasına da destek verdiklerini anlatan Altepe, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte bu destekler gerçekleşiyor. Artık her yerde yapılan çalışmalarla bilim gündemde, gençlerimizin pratik eğitimi gündemde. Yapılan bu etkinlik ve çalışmalarla bunlar şenleniyor. Bilim ve Teknoloji Merkezimiz daha da güçleniyor. Şu anda ilave tam 120 trilyonluk yatırım yapılıyor. Bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK'a ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Bir bilim merkezine yapılan bu yatırım, Türkiye'nin ne konuma geldiğini, şu kısa zamanda ne kadar mesafe kat ettiğini en güzel şekilde anlatan göstergedir."

Altepe, amaçlarının, gençleri ve çocukları "İcat çıkarmaya" teşvik etmek olduğunu vurgulayarak, "Bu güzel çalışmaları yapan çocuk, genç, usta mucitlerimizi ve bu konuda gönül veren uzman ve kuruluşlarımızı destekleyeceğiz. Bu konuda adımlar atacağız. İnşallah bu yapılacak çalışmalarla birlikte Türkiye gündeme gelecek, Bursa gündeme gelecek. Bunun sonucunda alınan mesafeyle önümüzdeki yıllarda yapılan imalatlar ve icatlarla gurur duymuş olacağız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin bilimsel alandaki etkinliği vurgulanacak

Vali Yardımcısı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu da başladığı günden bu yana şenliğe katlanarak artan ilgiyi ve talebi görmenin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Şenlik kapsamında, bu yıl 3 bin 500 kişinin aynı anda gerçekleştireceği atölye çalışmalarıyla daha önce Avustralya'da olan dünya rekorunun, Türkiye'ye kazandırılmasının hedeflendiğini aktaran Kadiroğlu, "Böylece ülkemizin ve bölgemizin bilimsel alandaki etkinliği bir kez daha vurgulanacaktır. Bu yıl enerji verimliliği teması altında düzenlenen 102 bin lira ödüllü proje yarışmasına, Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin 81 ilinden bin 120 başvuru yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmada finale kalan 50 proje 4 gün boyunca ziyaretçilerle buluşacak ve uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek." dedi.



Kadiroğlu, bilim şenliğiyle çocuk ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı, farklı bakış açıları kazandırmayı, Bursa'da ve Türkiye'de bilimin yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe ve beraberindekiler, daha sonra fuar alanındaki proje ve atölye çalışmalarının yer aldığı stantları gezdi.







