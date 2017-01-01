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Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:02
Bursa'da kentsel dönüşüm çalışmaları

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan sitenin yerine inşa edilecek binalarda, güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılacak.

Ataevler Mahallesi'ndeki 120 dairelik "Emek 23 Sitesi", düzenlenen törenle yıkıldı. Proje kapsamında burada 185 daire ve 25 iş yeri ile sosyal alanlar yapılacak. Her daireye bir kapalı otopark tahsis edilecek.

Yeni binalarda, güneş enerjisinden elektrik üretilecek. Bu enerjinin satışından elde edilecek gelir, site yönetimine kalacak. "Gri su" sistemiyle, lavabolardan gelen su 150 tonluk depolarda filtreden geçirilerek, klozet ve sulamada kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, törende yaptığı konuşmada, yeni binaların betonunun "C35" olacağını belirtti.

Önce insan hayatını düşündüklerini vurgulayan Altepe, "Önemli olan bu güvenli ve sağlıklı konutlarda yaşamak, gönül rahatlığıyla depremi geçirebilmek ve herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamak. Bu proje de bu konuda atılmış güzel bir adım. Projeyle bölgenin de mahallenin de değeri artıyor. Kaliteli yapılarla artık her alanda büyük bir gelişim var." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşümde 154 siteye onay"

Projenin hayırlı olmasını dileyen Altepe, "Kira yardımı da yapılacak. İnşallah 18 ayda inşaat bitecek. Bu projeler, alkışlanacak projelerdir. Bunları yapmayanlar, desteklemeyenler de sorumludur. Burada deprem olalı 18 yıl oldu. Sadece tespit edip beklemek yetmez. Bunlara destek vermek, şehri yenilemek lazım." ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların "Yoğunluk artıyor" diye şikayette bulunduğunu belirten Altepe, şunları kaydetti:

"Burada ona göre altyapı var. Biz her şeyi yapıyoruz. Burada metro da var, caddeler de yapılıyor, diğer eksikler de gideriliyor. Kentsel dönüşümde 154 siteye onay verildi. Bu şekilde 3 bin daire artmış. Bursa'nın yıllık ihtiyacı, 15 bin daire. Geçtiğimiz yıl Bursa'nın nüfusu iç göçler ve doğumlarla 58 bin arttı. Bizim ilave ettiğimiz dairelerde sadece 12 bin kişi yaşıyor. Bu 154 site en az 2 yıl sonra bitecek. Yani bir yıllık ihtiyacın 5'te 1'ini bile karşılayamıyoruz. Onun için bu yoğunluk artışı söylemleri, hesap yapmadan konuşulan şeyler."

Site sakinlerinin de katıldığı törende binalar, önünde kurban kesilmesinin ardından kepçeyle yıkıldı.

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