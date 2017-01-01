Hakkari'de terör operasyonu

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de düzenlenen terör operasyonunda 4 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda merkeze bağlı Eski Gelinli köyü kırsalında örgüte ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Gelinli köyü kırsalında bir sığınakta yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 2 küçük tüp içinde amonyum nitrat, el bombası ve TNT ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, konserve kutuları ile yapılmış 2 patlayıcı, 30x30 santimetre çapında bal kutusu kullanılarak yapılmış, zincir ve çivilerin bulunduğu el yapımı patlayıcı, çuval içinde mazotla karıştırılmış yaklaşık 3 kilogram amonyum nitrat ile patlayıcı yapımında kullanılan 200 metre elektrik kablosu ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin usulüne uygun imha edildiği vurgulandı.