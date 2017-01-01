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FETÖ sanığından ilginç parmak izi savunması

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:18

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada eski memur B.K. 4 yıl, eski polis E.G. 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında ayrı dava açılan tutuklu sanıklar B.K. ve E.G. ile avukatları katıldı.

B.K. savunmasında teknoloji merakından dolayı telefonuna ByLock programını indirdiğini ancak kullanmadığını öne sürdü.

FETÖ'ye ait kitaplar üzerinde 2 yerde parmak izi bulunduğunu anımsatan B.K, "Bunların ele geçirildiği evi bilmiyorum, bu kitapları da okumadım ama temizlik yaparken elim değmiş olabilir. FETÖ'ye ait evlerde maddi imkansızlık dolayısıyla kaldım ancak 15-20 ev değiştirdim. Evlerde kalanlarla anlaşamıyordum." diye konuştu.

B.K, 2014'te FETÖ oturmalarına katıldığını ifade ederek, şunları anlattı:

"Aslında 2013'te bunlardan ayrıldım ama peşimi bırakmadılar. 2014'te Ali diye biri oturmalara davet etti. Kıramadım, 5-6 kez katıldım. Toplantıya 1-2 kişi dışında başka kimlerin katıldığını çok iyi hatırlamıyorum. Kamil E. ve Ahmet İ. toplantılara gelirlerdi. Hoca kimdi hatırlamıyorum. Benim katıldığım oturmalarda Fetullah Gülen kitapları okunmadı. ByLock'u da ben merakımdan indirdim."

Önceki duruşmada savunmasını yapan eski polis E.G ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan B.K'yi 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tahliye etti.

E.G'yi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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