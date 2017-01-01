Kırıkkale 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Valilik ve Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu tür fuarların çiftçilere de yeni teknolojileri görme ve öğrenme imkanı sunduğunu ifade eden Haktankaçmaz, "Sanayi şehri olan Kırıkkale, bu tür faaliyetlerle tarım ve hayvancılık konusunda da bir üs, merkez olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyecek. Yarınımız bugünkünden daha iyi olacak." dedi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı da şehrin ekonomisi, ticareti, sanayisi ve tarımının gelişmesi adına fuara ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Varlı, tarım ve hayvancılığa dayalı sektörlerin gelişmesi için çok önemli olan araç, makine ve ekipmanların sergilendiği fuarın, çiftçilere, daha az emekle daha çok verim, daha az yakıt ve enerji tüketimiyle daha bol kazanç elde edecekleri imkanları görme fırsatı verdiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile beraberindekiler, açılış kurdelesini kesti.

Stantları ziyaret eden Haktankaçmaz, bir traktöre binerek yetkilisinden bilgi aldı.

Etkinlikte, en güzel kuzu sahibine, yılın yetiştiricisine ve koyun kırkma yarışmasında birinci olanlara ödülleri verildi.

Fuarda sergilenen 750 bin liralık dev traktöre vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

4 gün sürecek fuarda, tarım makineleri, tarımsal ürünler, yem çeşitleri ve yöresel gıda ürünleri sergileniyor.

