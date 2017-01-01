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Sadık dostlara üniversite öğrencilerinden vefa

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:38

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü öğrencileri Edirne Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağı'nın hayatını kaybeden maskot köpeklerini barınağın duvarına resmetti.

TÜ Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin başlattığı "hayvan barınağını güzelleştirme ve farkındalık yaratma" kampanyasının tanıtımı, sokak hayvanları barınağında yapıldı.

Etkinlikte resim iş bölümü öğrencileri bir ay boyunca barınağın duvarına çizdikleri sadık dostların resimlerini tanıttı. Maskot köpekler anıldıktan sonra, Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri de barınağın bahçesinde konser verdi.

Kampanya koordinatörü öğretim görevlisi Nevin Ağır, yaptığı açıklamada, hayvanların yalnız olmadığını anlatmak için bu etkinliği düzenlediklerin söyledi. Barınağın kültür, sanat anlamında da sosyalleştiğini ifade eden Ağır, "Buraya gelen ziyaretçilerin, güzel görüntüler görmesini istediğimiz için öğrencilerimiz duvarlara resimler çizdi. Barınağın dış duvarlarına da çimen resimleri yapıldı. Sadık dostlar, hep nasıl insanların yanındaysa insanların da onların yanında olduğunu anlatmak istedik." dedi.

-"Sadık dostlarımıza her zaman yardım etmeliyiz"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da sokak hayvanları barınağının özel bir yer olduğunu ifade etti. Gençlerin yaptıkları etkinlikle topluma güzel mesaj verdiğini anlatan Tanrıkulu, "Sevgili gençler, sokağınıza, şehrinize, mahallesine sahip çıkın ve sorunları çözün. Problemin parçası olmayın, sorunların çözümü olun bugün olduğu gibi." diye konuştu.

Resim iş bölümü öğrencisi Azerbaycanlı Hatai Abdullayev ise Allah'ın verdiği yeteneği böyle yararlı bir işte kullandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Barınağı çok sayıda ailenin ziyaret ettiğini anlatan Abdullayev, şunları kaydetti:

"Mesela daha önce barınakta kalmış olan ve bir süre sonra hayatını kaybeden Arthur, buranın maskot sadık dostlarından. Onun resmini duvarda gören ziyaretçiler hemen tanıyor, duygulanıyorlar ve anıları canlanıyor. Biz insanlar olarak sadık dostlarımıza her zaman yardım etmeliyiz. Mesela sokakta çaresiz ve yardıma muhtaç hayvanları gördüğümüzde elimizi uzatmalıyız. Tabii bu hayvanları sahiplenmesek bile yetkili kurumlara haber verirsek onlara minik bir yardımımız dokunmuş olur."


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