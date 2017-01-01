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Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyeliği davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:38

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Rıdvan Güven ve lise öğrencisi Selman Ç. ile avukatları ve Kürtçe yeminli tercüman katıldı.

Mahkemede, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyaların iddianamelerinin bu davayla birleştirilmesi kararları okundu.

Daha sonra sanıkların savunmaları tercüman eşliğinde alındı.

Rıdvan Güven, savunmasında ailesiyle arasının kötü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ailem 6 ay öncesinden kayıp ilanımı vermiş, bu nedenle ailemle ilişkimi kestim. Bu sürede İstanbul'da inşaatlarda çalıştım ve şantiyelerde kaldım. Konya'da yakalandığı iddia edilen patlayıcı maddelerle hiçbir ilgim yoktur, bu maddeler bana ait değildir. Poşetlerin üzerinden parmak izimin nasıl çıktığını bilmiyorum, bu suçlamayı kabul etmiyorum. PKK örgütü ile bağlantım yoktur, komplo olduğuna inanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Selman Ç. de Ankara'ya hiç gitmediğini öne sürerek, "Ben İstanbul Beylikdüzü semtinde lise son sınıfta okuyorum, staja başlayacağım. Tutuklandıktan 2 ay sonra Ankara'daki dosya ortaya çıktı, benim orada yakalanan silahların bulunduğu poşet üzerinden parmak izimin nasıl çıktığını bilemiyorum, öyle bir suçlamayı kabul etmiyorum, beratimi talep ediyorum. Eğitimime kaldığım yerden devam etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanık Güven'in "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulun­du­rulması veya el değiştirmesi", "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" suçlarından 13 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar, sanık Selman Ç'nin ise "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulun­du­rulması veya el değiş­tirmesi" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından 12 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları esas hakkındaki savunmalarını yapmak için için ek süre istedi.

Ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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