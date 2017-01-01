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Büyükşehir Gaziantepspor'dan Elazığspor taraftarına teşekkür

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:47


GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'un kulüp başkanı Osman Toprak, Elazığspor taraftarına fair play ruhuna uygun hareketlerinden dolayı teşekkür etti.

Toprak, yazılı açıklamasında, ligin 31. haftasında Elazığspor'a konuk olduklarını hatırlattı.

Karşılaşma sırasında etkili olan sağanak nedeniyle Elazığspor taraftarının, Gaziantep'ten giden taraftara jest yaptığını anlatan Toprak, "Sağanak başlayınca taraftarımızı kapalı tribüne davet eden Gakkoşların jesti, fair play ruhuyla tüm spor camiasına örnek oldu. Hiç beklemediğimiz anda 'Antep kapalıya' tezahüratları yapıldı ve taraftarımız yağmurdan etkilenmedi. Gakkoş kardeşlerimizin, Gaziantepli kardeşlerini kapalı tribüne aldırmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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