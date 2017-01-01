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Bingöl Valisi Köşger:

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:49
Bingöl Valisi Köşger:

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bir toprağı silahla fethedebilirsiniz ancak o toprakta gönülleri fethetmediğiniz müddetçe vatan kuramazsınız." dedi.

Köşger, Bingöl Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlana Halid-i Bağdadi" sempozyumunda yaptığı konuşmada, üniversitenin çok önemli bir fonksiyonunun bulunduğunu söyledi.

Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaşı Veli'nin bu topraklarda insanların gönüllerine girdiğini ve burada medeniyetin kalıcı olmasını sağladığına işaret eden Vali Köşger, şöyle konuştu:

"Bu toprakları vatan kılarken, eş zamanlı olarak bu bir tesadüf olamaz. Ben bu kanaati taşıyorum, yoksa Moğollar gibi yakar, yıkar giderdi. Bir toprağı silahla fethedebilirsiniz ancak o toprakta gönülleri fethetmediğiniz müddetçe vatan kuramazsınız. Dolayısıyla gönüllerin fethi saadetinde Mevlana Halid-i Bağdadi'nin de çok önemli bir dönemeçte 19'uncu yüzyıldan itibaren başladığımız, içine girdiğiniz savunuş ve çıkmazlar döneminde bu topraklar üzerinde çok önemli fonksiyon ifa etti."

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ise üniversite olarak yoğun bir şekilde kültürel etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Toplam 9 oturumda gerçekleştirilecek sempozyumda, "Bingöl'de Halidi Geleneği, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin hayatı, eserleri ve görüşleri, Bingöl ve Çevresinde Halidilik, Halidi Dergahları ve Sufi Şahsiyetler, Halidi Sufi Şahsiyetler" konularında bildiriler sunulacak.

Sempozyuma, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, akademisyenler, kurum müdürleri, şehrin kanaat önderleri ve öğrenciler katıldı.

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