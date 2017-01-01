Kanalizasyona düşen çocuğu babası kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'de kırık rögarın üzerinden geçmeye çalışırken kanalizasyona düşen çocuk babası tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği bilinmeyen 5 yaşındaki bir çocuk, babasıyla merkez Akdeniz ilçesi Müfite İlhan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir markete geldi.

Babasıyla birlikte marketten çıkan çocuk, kapağı kırık rögara basınca içeri düştü. Betonun kenarlarından tutunan çocuğu babası kurtardı.

Çocuğun düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marketin işletmecisi Veysi Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllardır aynı yerde iş yerini işlettiğini söyledi.

Baba oğulun alışveriş yaptıktan sonra marketten ayrıldığını ve çocuğun kırık rögardan içeri düştüğünü anlatarak, "Çocuk betona tutundu. Bu sırada babası yetişip kurtardı. Yoksa aşağı düşerdi. Biz yetkililere telefon açtık ancak ilgilenen olmadı. Buranın yapılmasını istiyoruz. Bugün çocuk düştü yarın başka birisi de düşebilir." dedi.