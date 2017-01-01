Yolcu otobüsünde uyuşturucu nakline 9 yıl hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde çantasındaki 7 kilogram uyuşturucuyla yakalanan sanık, 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.Ş. ile avukatı katıldı.
Önceki duruşmada savunmasını yapan A.Ş, son sözünün sorulması üzerine hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, A.Ş'ye "uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis, 4 bin lira adli para cezası verdi.
Geçen yıl kasım ayında Kayseri-Malatya karayolundaki polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde çanta içerisinde bulunan 7 kilogram esrarın sahibi olduğu iddiasıyla A.Ş. tutuklanmıştı.