Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 20,50 - 46,30 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|20,50
|46,30
|22,07
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|22,00
|24,00
|23,64
|HMS
|Kaşar Peynir
|KG
|15,00
|19,02
|15,17
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|12,22
|14,40
|13,90
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış