Türkiye'den kaçırılan tarihi eserin satışına tepki

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ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Nizamettin Şen, Türkiye'den kaçırılan 5 bin yıllık kadın heykeli "Guennol Stargazer"in (Guennol Yıldız Avcısı) ABD'nin New York şehrindeki açık artırmada satılmasına tepki gösterdi.

Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, Guennol Yıldız Avcısı'nın yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmasının 1970 yılında imzalanan UNESCO Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirtti.

Dünyada kilden yapılmış en iyi 15 figür arasında gösterilen 5 bin yıllık 23 santimetrelik kadın heykelinin satılmasının hukuksuz olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sahip olduğu değerlerin yurt dışına kaçırılmasını ve iade edilmemesini protesto ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığının bu satışın engellenmesi konusundaki girişimlerini destekliyoruz. Önümüzdeki itiraz sürecinde tüm sivil toplum kuruluşlarının bu konuda duyarlı ve taraf olmasını arzu ediyoruz. Tarihi eserler insanlığın ortak hazinesidir ve ait oldukları ülkelerde sergilenmelidir. Dünyada açık hava müzesi olan ülkemizin bugüne kadar kaçırılmış olan eserlerin ülkemize iadesi için yapılması gereken girişimlere sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu mücadelede Kültür ve Turizm Bakanlığının yanında olduğumuzu belirtiriz."

Arkeoloji Literatüründe "Kilya Tipi" idoller grubuna giren ve Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı başlarına ait olan geometrik formlu mermer kadın heykeli, Çanakkale ili Kilya Koyu'nda bulunmuştu. Eser, 28 Nisan'da ABD'nin New York şehrinde Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada, yaklaşık 14,5 milyon dolara satılmıştı.