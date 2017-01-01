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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 6 bin yıllık geçmişe sahip kentin, Türkiye'nin nüfus artışının ve göçün en fazla olduğu illerinden olduğunu belirterek, "Bizler bu hızla büyüyen şehri en iyi şekilde kuramazsak, yönetemezsek gelecek nesillere iyi bir miras bırakamayız." dedi.

Tekirdağ'da, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği tarafından "Tekirdağ Şehir ve Kültür" sempozyumu düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Vali Ceylan, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehirlerin tarihinin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğini söyledi.

Şehrin tarihinin korunmasıyla ilgili her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti :

"Tekirdağ 6 bin yıllık geçmişe sahip, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış liman kenti. Traklardan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Tekirdağ büyüyen ve gelişen bir şehir. Bir milyona yaklaşan nüfusu ile önemli bir sanayi ve tarım şehri. Türkiye'de nüfus artışı ve göçün en fazla olduğu illerden biri. Bizler bu hızla büyüyen şehri en iyi şekilde kuramazsak, yönetemezsek gelecek nesillere iyi bir miras bırakamayız. O yüzden biz bu toplantıları önemsiyoruz."

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise geçmişten ders alarak geleceğe yön verilmesi gerektiğini belirtti.

Kentin 15 Ekim 1923'e kadar Edirne'ye bağlı bir sancak olduğunu anımsatan Albayrak, "Üzerinden 91 yıl geçmiş, 30 Mart 2014'te Büyükşehir Belediyesi olmuş. 15 Ekim 1923'teki heyecan ne ise şimdi de bu heyecanı yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 1928'lerin Tekirdağ Meydanı'nı ortaya çıkartmak istiyoruz. Atalarımız bize 420 tarihsel kültür bırakmış." diye konuştu.

Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Tekirdağ'ın değerinin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

- "Şehirler sahip oldukları kültür varlıkları ile tanımlanıyor"

Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol, kaybolan ve kaybolmaya yüz tutmuş tarihi aydınlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Şehirlerin sahip oldukları kültür varlıkları ile tanımlandığını vurgulayan Bayol, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul camileri, Ankara Anıtkabir'i, Paris Eyfel Kulesi, Mısır piramitleri, New York Özgürlük Anıtı, İspanya boğa güreşini simgelediği gibi bu mekanlar milyonlarca insanın ziyaret ettiği, şehirle bütünleşmiş uluslararası algılar oluşturan sembollerdir. Bir şehirde geçmişin izlerini taşıyan, geçmişi ile ilgili izleri taşıyan eser ve değeri olan bütün kültür varlıkları korunmalıdır. Şunu hepimiz biliyoruz ki bir şehri şehir yapan, o şehrin tarihini, medeniyetini, ortaya koyacak, tarihsel mekanlar, yapıtlar, anıtlar, meydanlar, figürler ve benzerleridir. Bu yönde önemli çalışmalar yapan yöneticilerimizin bu hedefe ulaşabilmeleri için uzun vadede de olsa sürdürülebilir bir plan ve program dahilinde çalışmalarını dilemekteyiz."

Etkinlik sonunda Bayol, Vali Ceylan'a bakırdan yapılmış tabak hediye etti.

Programa Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.