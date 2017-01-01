Antalya'da erkek cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'da dağlık alanda erkek cesedi bulundu.
Hurma Mahallesi'ndeki Küçükdağ mevkisine ot toplamaya giden Zeynep Irban, ağacın altında ceset görerek durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin üzerinde Burhan Ateş'e ait kimlik ve yanında da bir pompalı tüfek buldu.
Arazi koşulları nedeniyle ekiplerin güçlükle yaptığı incelemenin ardından Ateş'in cesedi, itfaiye aracının merdiveniyle yola indirilerek, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerindeki deliller de başka bir itfaiye aracının merdiveni yardımıyla toplanabildi.
Ateş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı, 2013 yılında işten çıkarıldığı öğrenildi.