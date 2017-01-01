Gaziantep'te 121 yaşındaki Fatma nine hayatını kaybetti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ikamet eden 121 yaşındaki Fatma Koyuncu, hayatını kaybetti.

İslahiye ilçesi Çerçili Mahallesi'nde oğlu Duran Koyuncu'nun yanında kalan, kimlik kaydına göre 1 Temmuz 1896 doğumlu Fatma Koyuncu, yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 9 çocuk ve 25 torunu olan Fatma Koyuncu, Çerçili Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Yakınları, Koyuncu'nun cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü.

İlerleyen yaşına rağmen duyma ve görme sıkıntısı dışında rahatsızlığı bulunmayan Fatma Koyuncu, ev işlerini kendisi yapıyor ve yemeğini pişiriyordu.