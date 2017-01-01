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MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Futbol Turnuvası başladı.

Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün anısına düzenlenen turnuva, 21 Kasım Stadı'nda, Yeşilli Kaymakamlığı ile Kızıltepe Kaymakamlığı takımları arasında oynanan karşılaşmayla start aldı.

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ddına düzenlenen turnuvanın iki hafta süreceğini söyledi.

Asıl amaçlarının şehit kaymakamı unutturmamak olduğunu belirten Çomaktekin, "Bu turnuvayı şehit kaymakamımızın anısına yaptık. Kendisi de futbolu seviyordu. Her hafta kendileri ile maç yapıyorduk. Şehidimizin unutulmasını istemiyoruz." dedi.

Turnuvaya katılımın yoğun olduğunu kaydeden Çomaktekin, destek verenlere teşekkür etti.





- "Kupayı ailesine vermek istiyoruz"





Derik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Dursun ise "Şehit kaymakamımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek yetmiyor." dedi.

Turnuvada şampiyon olup kupayı şehidin ailesine vermek istediklerini aktaran Dursun, "Şehit kaymakamımızın adıyla düzenlenen turnuvada şampiyon olup kupayı biz almak istiyoruz. Kupayı aldığımızda çok mutlu olacağız. Derik Kaymakamlığı olarak kupayı alıp şehit Safitürk'ün eşi ve çocuğuna hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Derik Kaymakamlığı takımı oyuncusu Beşir Ulusoy da, kaymakamı anıları ve hizmetleriyle unutmamaya çalıştıklarını söyledi. Turnuvanın çok anlamlı olduğunu kaydeden Ulusoy, "Duygularımız çok yoğun. Kaymakamımızı, anıları ve hizmetleriyle unutmama çalışıyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Çok iyi bir kaymakamımızdı. Bir Mardinli olarak biz şehit kaymakamımızı koruyamadık. Onun üzüntüsü hala üzerimizde var." ifadelerini kullandı.