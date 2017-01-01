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4. Uluslararası Hıdırellez Bayramı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:03

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğince 5-6 Mayıs'ta 4. Uluslararası Hıdırellez Bayramı etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar'daki hıdırellez geleneğinin yaşatılması amacıyla organize edilen etkinliğe, İzmit Maphoytag Folklor Ekibi ile Bulgaristan, Sırbistan (Sancak) ve Makedonya folklor ekiplerinin katılacağı belirtildi.

Hıdırellez Bayramı'nda Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Sırbistan folklor ekiplerinin gösteriler düzenleneceği ve Balkan türkülerinin söyleneceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birinci gününde bakır gömme, koyun sağma ve yoğurt mayalama ritüelleri, Sekapark Kültür Alanı'nda bulunan Balkan Kültür Evi'nde yapılacak. Akşam saat 18.00'de İzmit Akmeşe köyünde Türkiye, Sırbistan, Makedonya ve Bulgaristan folklor ekiplerinin gösterileri yapılacak ve akşam yemeği yenilecek. 2. gününde sabah 06.30'da Sekapark Kültür Alanı'nda kapılara söğüt dalı asma ritüeli yapılacak. Akmeşe köyünde kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim ritüeli yapılacak. Akşam 17.00'de Sekapark Kültür Alanı'nda bulunan Balkan Kültür Evi'nde bir gün önceden gömülmüş bakır kazan çıkarılacak. Balkan Kültür Evi bahçesinde, akşam yemeği, folklor gösterileri ve yöresel konserle Hıdırellez Bayramı renkli ritüeller, folklor gösterileri ve konserle son bulacak."


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