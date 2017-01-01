Minik Özge'nin babası cumhuriyet başsavcısı ile görüştü

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ANTALYA (AA) - Antalya'da sol ayağını bebekken kaybeden kızı 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım'ı evin tavanına yaptığı düzenek ile yürüten Ali İhsan Yıldırım, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüştü.

Baba Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın daveti üzerine Antalya Adliyesi'ne gelerek Solmaz ile görüştüğünü belirtti. Solmaz'a kızıyla ilgili hukuki süreci anlattığını kaydeden Yıldırım, "Dosyanın kapandığını söyledim. Tekrar açılması için isteğimi belirttim. Bize yardımcı olacağını söyledi. Gereken yapılsın, suçlular cezasını çeksin istiyorum." dedi.

Kızının ayağının hastanede kangren olduğunu ancak doktorların "Protein C-S" hastalığı nedeniyle ayağının kesildiğini belirttiğini aktaran Yıldırım, "Bu hastalık kızımda yok. Bunu anlattım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tahlil yapılacak. Tahlil sonucunun ardından yeniden suç duyurusunda bulunacağız. Tahlil kızımda hastalığın bulunmadığına dair yeni delil olacak. Biz kendimizden eminiz. Her türlü tahlil yaptırılabilir." diye konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ile de Solmaz'ın aracılığıyla görüşeceklerini ifade etti.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 6,5 aylık dünyaya gelen kızları Özge, erken doğum nedeniyle üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edilmişti. Buradaki tedavisinin 8. gününde, kangren olan bebeğin sol ayağının "Protein C-S" hastalığı nedeniyle kesilmesi gerektiği bildirilmişti.

Aile kızlarını özel hastaneden alıp tekrar üniversite hastanesine götürdü ancak bacak kurtarılamamıştı.

Baba Ali İhsan Yıldırım, yanlış iğne sonucu damarı yırttıkları gerekçesiyle özel hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Baba Yıldırım, sol ayağına protez takılan Özge'nin bu şekilde yürümeyi öğrenememesi üzerine özel bir rehabilitasyon merkezine başvurmuştu. Burada fizik tedavi için yüksek ücret istenmesi üzerine baba Yıldırım, ustası olduğu alüminyum doğramadan düzenek yapmaya karar vermişti.

Evin salonunun tavanına alüminyum bir düzenek monte eden baba Yıldırım, tekerlekleri olan düzenekten sarkıttığı ipi de kızını taşıyan kemere bağlamış ve kızının yürümesini bu şekilde sağlamıştı.

Cumhuriyet savcılığı, yeterli delil olmaması nedeniyle dava açılmasına gerek görmemişti.