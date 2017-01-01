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TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında imzalanan, "İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı" konulu protokol anlaşması sonucu hayata geçirilen, "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu" (SİROMA) projesi kapsamında Tekirdağ'da Roman Festivali düzenlendi.

Edirne, Kırklarelili ve Tekirdağlı Roman vatandaşlar yöresel kıyafetlerle ve enstrümanlarıyla Köprübaşı meydanında toplanıp, Tuğlalı Park'a kadar yürüdü.

Daha sonra Roman vatandaşlar, Trakya bölgesine özgü havalar eşliğinde oyunlar oynadı.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan etkinlikte yaptığı konuşmada SİROMA projesi çerçevesinde yapılan festivalin, çok anlamlı ve güzel olduğunu ifade etti.

Roman vatandaşların sorunları için gerekli çalışmaların yapılmakta olduğunu belirten Ceylan, şunları söyledi:

"Bugün SİROMA projesi çerçevesinde Tekirdağ'ımızda özellikle 6 Mayıs Hıdırelleze bir başlangıç olarak böyle güzel bir etkinlik düzenledi. Ben özellikle siz Roman vatandaşlarımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler sizlere hizmet için varız. Sizlerin gerçekten özellikle Tekirdağ'da Roman vatandaşlarımızın sorunları için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar bundan sonra da devam edecektir."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz ise SİROMA projesinin 12 ilde uygulandığını kaydetti.

Roman vatandaşlara SİROMA projesi ile istihdam, eğitim, barınma ve sağlık gibi konularda yardım sağlamanın hedeflendiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"SİROMA projesi 12 ilde uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanmış bir protokoldür. SİROMA projesi Adana, Ankara, Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kırklareli, Manisa, Mersin, İstanbul, İzmir, Tekirdağ olmak üzere 12 ilde uygulanıyor. Romanların yoğun olarak yaşadığı yerlerde sosyal riskin azaltılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenlendi. İstihdam, eğitim, barınma ve sağlık alanlarında tedbirlerin alınmasıyla ilgili projedir. Dolayısıyla ilimizde artık faaliyetlerin son aşamasına geldik. Bu anlamda, bu projede Türkiye'nin en başarılı ili Tekirdağ. Böyle bir etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Festival, Roman vatandaşların çeşitli gösterilerinin ardından sona erdi.