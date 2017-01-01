GÜNCELLEME - Samsun'da din görevlisinin bıçaklanması

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde müezzini görev yaptığı camide bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

Fatih Mahallesi Fatih Camisi'nde görevli müezzin İhsan Akoğlu'nu bıçaklayan Mehmet D'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şizofreni hastası olduğu öğrenilen Mehmet D, adliyeye sevk edilirken bir basın mensubunun, "Müezzini neden bıçakladınız?" sorusuna, "Bana hakaret etti. Yoksa hacılara, hocalara, imamlara saldırganlık olmaz. Bunun farkındayım." yanıtını verdi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Mehmet D'nin, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Öte yandan Akoğlu'nun tedavisi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Samsun'da Fatih Camisi'ne giden Mehmet D, daha önce tartıştığı müezzin Akoğlu'nu, ikindi ezanını okuyup çıktığı sırada yüzünden ve karın bölgesinden bıçaklamıştı.

Akoğlu hastaneye kaldırılmış, zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.