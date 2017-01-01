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Mersin'de otizmli ve down sendromlulara özel tenis kursu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:40
Mersin'de otizmli ve down sendromlulara özel tenis kursu

MERSİN (AA) - Down sendromlu ve otizmli çocukların spor ile sosyal hayata daha kolay adapte olabilmeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından tenis kursu açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Spor Tesisleri'nde verilen kursta, profesyonel tenis antrenörlerinden eğitim alan özel öğrenciler, tenis sporu sayesinde hem sosyalleşiyor hem de fiziksel güç ve enerjilerini sağlıklı kullanıyor.

Açıklamada, Engelliler Dairesi Başkanlığında beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Fatma Nur Yılmaz, özel çocukların da normal bireyler gibi standart kurallar çerçevesinde tenis oynayabileceğini kanıtladıklarını söyledi.

Topluma özel çocukların tenis oynayabileceğini göstermek için bu kursu açtıklarını bildiren Yılmaz, "Ailelerin ilgisi çok büyüktü ve uzun zamandır tenis kursu hakkında talepleri vardı. Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığıyla ortak bir proje yaptık ve onlar da bize destek oldular. Kursumuza az kişiyle başladık ve öğrencilerimiz devamsızlık yapmadan katılıyor." diye konuştu.

Velilerden Remziye Özcan ise down sendromlu çocuğunun geçen yıl da Büyükşehir Belediyesinin açtığı yüzme kursuna geldiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin kendilerine yardımcı olduğu bildiren Özcan, "Şimdi benim çocuğum tenise gelebiliyor. Buraya isteyerek ve severek geliyor, iyice adapte olduğunu görüyorum, inşallah yarışmalara da girer daha ilerisini görürüz." şeklinde konuştu.

Veli Asena Aksay da özel çocuklara çok fazla imkan sağlanmadığını ancak bu imkana belediye sayesinde ulaştıklarını aktardı.

Daha önce de çocuğunun yüzme kursuna katıldığını ifade eden Aksay, tenis oynamanın yanı sıra çocukların kurslarda uyum sağlamayı öğrendiklerini ve insanlarla ilişkilerini geliştirebildiklerini ifade etti.

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