GÜNCELLEME - Samsun'da fuhuş operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızı fuhşa zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İddiaya göre, A.S. isimli kadın, 17 yaşındaki Ü.B. adlı genç kızı Adalet Mahallesi'ndeki evine götürdü.
Burada Ü.K'nin (24) cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ü.B, daha sonra G.K. (23), O.K. (18) ve A.S. tarafından şantaj ve tehditle para karşılığında fuhşa zorlandı.
Ü.B'nin şikayeti üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.S. ve Ü.K. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.