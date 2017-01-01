Şanlıurfa'da "balık avlanma" kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

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ŞANLIURFA (AA) - Siverek ilçesinde iki aile arasında balık avlanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Taşağıl Mahallesi'nde akraba iki aile arasında, Atatürk Barajı'nın aşağı kısmında kalan gölette ağ kurulması ve balık avlanmayla ilgili tartışma çıktı.

Tartışma sonucu yaşanan silahlı kavgada Turan, Faik, Yılmaz ve İsmail Ayata ile Mehmet Ali Kazancı yaralandı. Araçlarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Ayata ve Mehmet Ali Kazancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri mahallede önlem aldı.