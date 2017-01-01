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Kars'taki darbeci askerler hakim karşısında

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:00

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar eski binbaşı Serkan Akanoğlu, yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanan 19 askeri personel katıldı.

Güvenlik güçleri Kars Adliyesi çevresinde ve duruşmanın yapıldığı salonda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Davada sanık sıfatıyla yer alan 24 kişinin savunmalarının ardından, "FETÖ ana davası"ndan tutuklu eski 2. Mekanize Piyade Tabur Komutanı Harun Doğanay ve Lojistik Destek Komutanı Çetin Aydoğan da tanık olarak dinlendi. Harun Doğanay Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Davanın bugün görülen duruşmasında, sanık avukatları, müvekkillerinin FETÖ ile bağlantısının olmadığını, asker olmaları nedeniyle kendilerine gelen emirleri uyguladıklarını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tek tek savunmaları alınan sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz yargılananların da adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz'a erteledi.

- İddianameden

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016'da 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar Binbaşı Serkan Akanoğlu ile bir üsteğmen ve asteğmen, 2 astsubay, 3 yüzbaşı ve 16 uzman çavuştan oluşan, 5'i tutuklu 24 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla sanık yer alıyor.

Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilen iddianamede, aralarında eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan'ın da yer aldığı 24 eski askeri personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.


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