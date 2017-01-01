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Sakarya'daki cinayet davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:02

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde doktor Emine Küçük (42) ile ilaç mümessili Mustafa Bayrak'ı (31) öldürdüğü iddia edilen 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mahmut Işık ve Muhammet Ali Yıldız ile yakınları ve taraf avukatlarından bazıları katıldı. Yıldız ve tutuksuz yargılanan Murat Bilgin'in avukatları mazeret bildirerek katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine Küçük'ün imam nikahlı eşi ve maktul Mustafa Bayrak'ın ağabeyi Halit Bayrak, Küçük'ün tutuksuz sanık Murat Bilgin'i arayarak Düzce'deki evini satmak istediğini söylediğini aktardı.

Sanık Muhammet Ali Yıldız'ın İstanbul'a giderek kendileriyle görüştüğünü belirten Bayrak, imam nikahlı eşi ve kardeşinin Yıldız'la Düzce'ye gittiğini söyledi.

Tanık Bayrak, o gün tapu işlemlerinin yetişmediğinin kardeşi Mustafa Bayrak tarafından kendisine söylendiğini dile getirerek, "Ertesi gün Emine bana tapuyu devrettiğini, paranın hesaba geçeceğini söyledi. Birçok kez kontrol ettim fakat para yoktu. Emine işlemler sırasında boşandığı eşini gördüğünü, etrafında birkaç kişinin olduğundan bahsetti. Tedbirli olmasını söyledim çünkü eski eşinden korkuyordu, çekiniyordu. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktılarını söylediler. Emine'ye paranın hesaba geçmediğini söyledim. Emine de bana paranın 330 bin lira olması, 300 bin liranın üstündeki tutarın hesaba geçemediğini söyledi. Bir müddet sonra eşimden ve kardeşimin telefonlarına ulaşamaz oldum. Bu aşamadan sonra olup bitene ilişkin bir bilgim yoktur." dedi.

Söz verilen sanıklar, aleyhte olan beyanları kabul etmediklerini belirtti.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


- Olay

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde TEM otoyolundaki tır parkında 26 Şubat 2015'te doktor Emine Küçük (42) ile ilaç mümessili Mustafa Bayrak'ın (31) cesetleri bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan Mahmut Işık, Muhammed Ali Yıldız ve Murat Bilgin tutuklanmıştı.

İki önceki duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, 3 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etmişti.

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