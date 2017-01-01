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YALOVA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, son yolculuğuna uğurlandı.

İsvan'ın cenazesi, 1973-1977 yılları arasında görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binası önünde düzenlenen törenin ardından Levent Afet Yolal Camisi'ne götürüldü.

Burada cenaze namazı kılınan İsvan cenazesi, Yalova'ya getirildi. Yalova Merkez Camisi'nde taziyeleri Ahmet İsvan'ın çocukları Orhan ve Osman İsvan ile yakınları kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahmet İsvan'ın cenazesi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde toprağa verildi.

Törene, CHP Milletvekilleri Deniz Baykal ve Muharrem İnce, Belediye Başkanı Vefa Salman ile çok sayıda partili katıldı.

- "Ev sahibi sorularınızı cevaplar"

Deniz Baykal, törenden önce gündemle ilgili soru soran bir gazeteciye, Muharrem İnce'yi işaret ederek, "Ev sahibi sorularınızı cevaplar." dedi.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Baykal, parti yöneticileriyle bir araya geldi.