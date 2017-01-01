"Yaşayanların Dilinden 27 Mayıs ve Darbeler Tarihi" konferansı

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KASTAMONU (AA) - Eski Milli Türk Talebe Birliği Başkanı Rasim Cinisli, "27 Mayıs darbesi Cumhuriyet tarihinin en talihsiz olayıdır. Zira kendisinden sonra gelen darbeler hep 27 Mayıs'ı rol model olarak almıştır." dedi.

Cinisli, Kastamonu Üniversitesinde düzenlenen "Yaşayanların Dilinden 27 Mayıs ve Darbeler Tarihi" konferansında, siyasetin bazılarına göre çıkar kavgası, bazılarına göre de halka ve Hakk'a hizmetin en etkin yolu olduğunu söyledi.

Gençlerin milletin geleceği olduğunu vurgulayan Cinisli, bundan dolayı dostun da düşmanın da gözünü onlara diktiğini belirtti.

Cinisli, 27 Mayıs döneminde üniversitede öğrenci olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Öğrenci olayları ateş topu gibi İstanbul sokaklarını yakıp yıkıyordu. Önce masum öğrenci olayları olarak başladı, sonra üniversitelerden sokaklara taştı. Sokaklarda mitingler yapıldı. İlk bakışta öğrenci sanılan kalabalığın arka planında güdümlü desteklerle sokak hareketlerinin gerçekleştirildiğini öğrendik. Gazi Osman Paşa marşının sözlerini değiştirerek mitinglerdeki gençler coşturuluyordu. Askeri kimseler gençleri yurtlarından alıyor, miting yapılacak yerlere götürüyordu. Mitingler basına, gazetelere servis ediliyordu. Ordu içinde cunta hazırlığı yapılıyordu. Milletin parasıyla alınan silahları milletin iktidarını alaşağı etmek için kullanan cuntacılar vardı."

Darbeler açısından 27 Mayıs'ın başlangıç olduğunu dile getiren Cinisli, "27 Mayıs darbesi Cumhuriyet tarihinin en talihsiz olayıdır. Zira kendisinden sonra gelen darbeler hep 27 Mayıs'ı rol model olarak almıştır. Her 10 yılda bir bu darbe teşebbüsü tekrarlanmıştır." dedi.



