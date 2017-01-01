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Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:23

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Engin, Engin Erdem, Mehmet Kapluhan

Hatayspor: Akın, Selçuk, Mithat, Selim (Dk. 68 Burak), Yılmaz, Mesut, Taha (Dk.16 Tuncay), Sadi, Volkan, Serkan (Dk. 81 Fırat), Hüseyin

Kastamonuspor: Oğuzhan, Hasan (Dk. 90 Ahmet), Yaşar, Oğuz, Onur, Kerem, Batuhan, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 75 İskender), Salih

Gol: Dk. 48 Hasan (Kastamonuspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kerem (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Salih, Dk. 66 Hasan (Kastamonuspor), Dk. 82 Fırat (Hatayspor)


HATAY (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Kastamonuspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Kastamonu'da yapılacak.

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