Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Erkan Engin, Engin Erdem, Mehmet Kapluhan
Hatayspor: Akın, Selçuk, Mithat, Selim (Dk. 68 Burak), Yılmaz, Mesut, Taha (Dk.16 Tuncay), Sadi, Volkan, Serkan (Dk. 81 Fırat), Hüseyin
Kastamonuspor: Oğuzhan, Hasan (Dk. 90 Ahmet), Yaşar, Oğuz, Onur, Kerem, Batuhan, Faruk, Alaaddin, Mehmet (Dk. 75 İskender), Salih
Gol: Dk. 48 Hasan (Kastamonuspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Kerem (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Salih, Dk. 66 Hasan (Kastamonuspor), Dk. 82 Fırat (Hatayspor)
HATAY (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Kastamonuspor, deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Kastamonu'da yapılacak.