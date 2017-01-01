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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:27

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasının altıncı oturumunda sanıklar savunmalarını yaptı.

Sanıklardan eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan yargılandığını belirterek, dosyasının Muğla'daki davadan ayrılmasını ayrıca ifadeler ve delillerle ilgili zaman verilmesini talep etti.

Eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı, yakıt ikmali yapılan helikopterin üslerinde yaklaşık 20 dakika kaldığını, bu sürenin 16 dakikasını 10'dan fazla telefon görüşmesi yaparak geçirdiğini iddia etti.

Telsiz anonsuyla helikoptere yakıt ikmali yapılması emrinin eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'dan geldiğinin bildirilmesinin ardından Kızılelma ile iki kez telefonda görüştüğünü öne süren Avcı, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Yakıtın verilip verilmemesi konusunda olağanüstü bir gayret gösterdim. Helikoptere yakıt verilmesi konusunda komutanıma güvendim. Sıradan birisi değil, amiral rütbesinde ve bugüne kadar yüzlerce emir aldığım bir kişi. Bugüne kadar konusu suç teşkil eden bir emir vermemişti. Kızılelma'yı 2 defa arayarak teyit aldım, çekincelerimi söyleyerek yakıt ikmali yapılmaması ikazları konusunda gelen telefonlarla ilgili bilgilendirmede bulundum. Kızılelma, Deniz Kuvvetleri Hareket Merkezinin takip ettiğini, kendisinin üstünde bir konu olduğunu ve helikoptere yakıt verilmesi gerektiğini söyledi."

- Kızılelma: "Emri ben vermedim"

Kızılelma ise Marmaris'teki saldırıyı gerçekleştiren helikoptere yakıt verilmesi emrinin kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

Helikopter yakıt ikmalinin ortalama 3-4 dakika içinde tamamlanan bir işlem olduğuna işaret eden Kızılelma, "Bahadır Albay'ın o esnada benimle iki defa telefon görüşmesi yaptığı tutarsız bir ifade. Bahadır Albay'ın benimle yaptığı görüşmeler bana bunların darbeci olduğunu söylediği anlamına gelmiyor. Beni ikinci arayışında 'Madem darbecilere ait bir helikopter, yakıt vermeyin.' dedim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da darbe girişimi günü birlikte yolculuk ettikleri, ifadesinde "Emin Yarbay" olarak geçen eski Yarbay Emin Güven'in kendisiyle ilgili beyanlarını reddettiğini söyledi.

Yazıcı, tanık olarak dinlenen Güven'in, Muhafız Alayındaki toplantıda 10-15 kadar kişinin toplantı yaptıkları ve masada üzerinde "Marmaris" yazılı hava fotoğraflarının yer aldığı ifadesini de kabul etmediğini kaydetti.

Güven'in birlikte yolculuk ettikleri sırada kendisinden neden korktuğunu anlamadığını da belirten Yazıcı, bu konunun da netliğe kavuşturulmasını istedi.

Sanık Yazıcı, "Tahliyemi mahkemenin takdirine bırakıyorum. Ankara'da başlayacak duruşmama naklimi talep ediyorum." dedi.

Eski Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi üyesi Astsubay Çavuş Ekrem Benli de Çiğli 2. Ana Jet Üssünün "imamı" olduğu belirtilen sanıklardan Zekeriya Kuzu'nun en çok ceza verdiği kişilerden birinin kendisi olduğunu iddia etti.

Sanık Benli, FETÖ'cülerle "hiç işinin olmadığını" öne sürdü.

Duruşmaya diğer sanıkların dinlenmesiyle devam ediliyor.

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