Futbol: Spor Toto 2. Lig play-off

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş
Hakemler: Abdullah Yılmaz, Gökhan Memişoğlu, Abdullah Bora Özkara
Kocaeli Birlikspor: Ahmet, Turgay, Ali Kemal (Dk. 77 Aydın), Umut (Dk. 72 Mehmet), Onur, Erdi, Fatih, Uğur Işıkal, Gökhan, Emre, Burak
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet, Doğan Can, Fatih (Dk. 69 Eslem), Nobre, Halil İbrahim (Dk. 85 Fırat), Savaş, Erdem, Sinan, Ferit, Alişan, Erhan (Dk. 60 Murat)
Goller: Dk. 44 Halil İbrahim, Dk. 62 Ferit (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 48 Turgay (Kocaeli Birlikspor),
Kırmızı kart: Dk. 87 Onur (Kocaeli Birlikspor)
KOCAELİ (AA) - Spor Toto 2. Lig play-off çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Kocaeli Birlikspor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Pazartesi günü Erzurum'da oynanacak.